Güzelyurt mahallesinde içme suyu çalışmaları devam ediyor
KASKİ Genel Müdürlüğü Dulkadiroğlu İlçesi Güzelyurt Mahallesinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattı.
KAHRAMANMARAŞ 27.08.2021, 10:45
Kahramanmaraş’ta içme suyu problemi yaşayan yerleşim yerleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör öncülüğünde yoğun çalışma yürüten KASKİ Genel Müdürlüğü, Güzelyurt Mahallesinde eski şebeke hatlarının yenilenmesi ve ilave içme suyu hattı yapımı çalışmalarına başladı.
Proje kapsamında mahallede 4 bin 500 metre şebeke hattı yenileme ve ilave şebeke hattı yapılarak çalışma kısa süre içerisinde tamamlanacak.
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