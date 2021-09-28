Güzelyurt sosyal tesisi yapımı başladı

İlçesinin sosyal tesis ihtiyacını gidermek amacıyla birçok projeyi tamamlayarak hizmete sunan Dulkadiroğlu Belediyesi, yeni tesis projeleri için de çalışmalarını sürdürüyor. Güzelyurt mahallesinde sosyal tesis talebini değerlendiren Dulkadiroğlu Belediyesi, Bertizliler Cami’nin alt kısmını sosyal tesis olarak düzenlemek için çalışma başlattı. Taziye gibi çeşitli faaliyetlerde kullanılması planlanan tesisin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçenin sosyal tesis bakımından zenginleşmesi adına birçok çalışmaya imza attıklarını hatırlattı. Güzelyurt mahallesine yapılan çalışmayı anlatan Başkan Okay, “Mahallemizin eksiklerini giderme adına çeşitli çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların başında kilit parke ve asfalt geliyor. Ayrıca mahallemizden bir de sosyal tesis talebi vardı. Özellikle taziye amaçlı kullanılacak bir alanı bizlerden talep ettiler. Bizler de daha önce yaptığımız tesisler gibi Bertizliler Cami’nin alt kısmını düzenlemek için çalışma başlattık. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışmaları tamamlayarak tesisimizi hizmete sunacaklar. Ben şimdiden mahallemize ve kıymetli hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”