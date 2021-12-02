Güzide Usta, şiir kitabı yazma hayalini gerçeğe dönüştürdü

Edebiyatın Ve Şiirin Başkenti Kahramanmaraş’ta, 46 yaşındaki ev hanımı Güzide Usta, 1996 yılından beri kaleme aldığı şiirlerini kitap haline getirdi.

3 çocuk annesi Usta, Yaşantılarından esinlenerek yazdığı şiirlerini 168 sayfalık “geçmişteki tebessüm” adlı kitapta buluşturdu.

Çocukluğundan bu yana şiir ve kitaplara olan tutkusuyla başlayan kitap yazma hayalini 46 yaşında gerçekleştiren Usta’nın En Büyük Destekçileri ise çocukları…

Şiir kitabından sonra hayat hikâyesini yazmak istediğini belirten ev hanımı güzide usta annesini kaybettikten sonra kendini tamamen şiirlere verdiğini söyledi.