Haber Ötesi programına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir konuk oldu!
Murat Eğridağ’ın sunumuyla Pazartesi akşamları Aksu TV ekranlarına gelen Haber Ötesi programına bu hafta, yurt ve Kahramanmaraş gündemini değerlendirmek üzere AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir konuk oldu.
KAHRAMANMARAŞ 12.04.2022, 14:51 12.04.2022, 15:10
Milletvekili Özdemir programda “AK Parti, dünyada az üretimden kaynaklanan pahalılığı vatandaşa yansıtmamak için çok fedakârlıklar yaptı.” dedi.
Konuşmasının devamında Özdemir, geçtiğimiz günlerde sunulan yeni üretim modelinin de detaylarını paylaştı.
Namaz Vakti 12 Nisan 2022
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Puan Durumu
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|P
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|72
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Hatayspor
|32
|48
|9. Antalyaspor
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|32
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|32
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|32
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|13. Gaziantep FK
|32
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|32
|29
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|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. İstanbulspor
|29
|51
|5. Eyüpspor
|30
|50
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
|11. Keçiörengücü
|29
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|30
|35
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|31
|42
|10. Osasuna
|31
|41
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Rayo Vallecano
|30
|34
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
|20. Deportivo Alaves
|31
|22