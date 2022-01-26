Haber Ötesi programına Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan konuk oldu!
Aksu TV ekranlarında her pazartesi izleyiciyle buluşan ve Haber Müdürü Murat Eğridağ’ın hazırlayıp sunduğu Haber Ötesi programına Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan konuk oldu.
KAHRAMANMARAŞ 26.01.2022, 15:12
Programda Başkan Yılmazcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’den aldığı müjdeyi izleyicilerle paylaştı.
Konuşmasının devamında Başkan Yılmazcan, ilçede yapılan asfalt çalışmaları hakkında da bilgi verdi.
Namaz Vakti 26 Ocak 2022
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