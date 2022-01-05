Haber Ötesi’nde Afşin ilçesi konuşuldu!
Aksu TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Haber Ötesi’nin bu haftaki konuğu Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven oldu.
KAHRAMANMARAŞ 05.01.2022, 13:54
İlçede gerçekleşen imar uygulamalarına dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Güven şunları söyledi.
Başkan Güven Afşin’de devam eden Doğalgaz çalışmalarına dair de açıklamalarda bulunarak yeni sezonla birlikte çalışmaların hız kesmeden süreceğine değindi.
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