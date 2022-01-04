Haber Ötesi’nde Afşin İlçesi konuşuldu!
Aksu tv ekranlarında her pazartesi izleyiciyle buluşan ve haber müdürü Murat Eğridağ'ın hazırlayıp sunduğu haber ötesi programına Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven konuk oldu.
KAHRAMANMARAŞ 04.01.2022, 12:38 04.01.2022, 18:37
Başkan Güven Afşinde devam eden Kırsal kalkınma projesine dair yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
İlçede kentsel dönüşüm çalışmalarınında devam ettiğini aktaran Başkan Güven bu projenin hayali olduğunu dile getirdi.
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