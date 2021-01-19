Haber Ötesi’nde bu hafta Afşin konuşuldu!
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ilçesine yaptığı hizmetleri anlattı.
KAHRAMANMARAŞ 19.01.2021, 15:54 19.01.2021, 18:53
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Aksu TV Haber Müdürü Murat Eğridağ’ın sunduğu Haber Ötesi programına canlı yayın konuğu oldu.
Başkan Güven, Belediyenin yaptığı koronavirüs ile mücadele sürecini anlattı.
Programda Başkan Güven, kırsal ve merkez mahallelerde yapılan çalışmalardan bahsetti.
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