Haber Ötesi’nde bu hafta Göksun konuşuldu!

Programda Başkan Aydın, ilçeye kazandırılmış göksun hizmet binası hakkında bilgiler verdi.

Geçtiğimiz Günlerde Göksun Toplu Konut Projesindeki 376 konutun temeli atılmasına da değinen başkan aydın, belediyenin verdiği mücadeleler ve Kahramanmaraş milletvekillerinin girişimleriyle Göksun’a yakışır bir toplu konutların olacağının altını çizdi.

2020’de yapılmış ve birkaç gün içerisinde teslim alınabilecek bir millet bahçesinin olduğunu söyleyen Başkan Aydın kanal Göksun projesindeki son durumu anlattı.