Haber Ötesi’nde Elbistan İlçesi konuşuldu!

Göreve geldiği günden itibaren yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Başkan Gürbüz 3 yıllık görev süreci değerlendirdi.

Başkan Gürbüz Elbistan’da devam eden yol çalışmalarına dair de açıklamalarda bulunarak 50 bin ton asfalt yapıldığını söyledi.