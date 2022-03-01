Haber Ötesi’nin bu haftaki konuğu Tarihçi-Yazar Şevki Karabekiroğlu oldu

Aksu TV Haber Dairesi Müdürü, Murat Eğridağ’ın sunuculuğunu yaptığı programda 28 Şubat süreci konuşuldu.

Rusya- Ukrayna arasından savaşının da masaya yatırıldığı programda olayın Türkiye'yle ne gibi bir ilgisi olabileceği de konuşuldu.