Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı!

Afşin İlçe Müftülüğünce Pınarönü Cami önünde hacı adaylarına yönelik uğurlama töreni düzenlendi. İlahi ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, Afşin İlçe Müftüsü Hayrullah Balta dua etti. Afşin'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk defa hacı adaylarını kutsal topraklara uğurlamanın sevincini yaşadıklarını söyleyen İlçe Müftüsü Hayrullah Balta, hacı adaylarına hac vazifesini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Balta, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonuyla Afşin'imizden hac vazifesini getirmek için gidecek hacı adaylarımızı uğurluyoruz. Elbistan'dan gelen hacı adaylarımızla birlikte havalimanına, oradan da direk Cidde'ye iniş yapacaklar. İnşallah bu kutsal yolculuğun sonunda hac ibadetlerini hocalarımız eşliğinde gerçekleştirecekler. Hacı adaylarımızdan temennimiz bizleri dualarına ortak etmeleri." Açıklamasında bulundu. Töreninin ardından 15 hacı adayı yakınlarıyla vedalaştıktan sonra otobüsle Gaziantep Havalimanı'na hareket etti.

