Hacı Ali Güneçıkan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle mesaj yayınladı!

Kahramanmaraş Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Hacı Ali Güneçıkan, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Güneçıkan, “Vefalı, topluma rehberlik ve önderlik eden, ilmi, irfanı ve yaşantısıyla örnek olan, mihrabın, minberin ve kürsünün hakkını veren bütün kardeşlerimin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutluyorum” dedi.

Her yıl farklı bir temayla 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası, bu yıl ‘Cami, Din görevlileri ve Vefa’ temasıyla kutlanıyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Hacı Ali Güneçıkan, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Güneçıkan, mesajında “Vefa’nın camiyle buluşması, İslam toplumunun neşvü nema bulduğu ilk yıllara uzanan nadide bir buluşmadır” dedi.

“CAMİ VE DİN GÖREVLİSİ HAYATIN HER AŞMASINDAKİ ÖNEMLİ YERİNİ KORUMUŞTUR”

Mesajının devamında Güneçıkan, şu ifadeleri kullandı; “Diyanet İşleri Başkanlığımızca Ekim ayının ilk haftası 1986 yılından 2003 yılına kadar Camiler Haftası olarak, 2003 yılından itibaren de din görevlilerimizin camilerden bağımsız düşünülemeyeceğinden hareketle ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Haftamızın hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum. Hz. Adem (a.s) dan itibaren insanlar tarih boyunca ibadet etmişler ve ibadet mekanları her dönemde hayatlarında var olmuştur. Hz, Peygamber (sav) Efendimiz hicret ettiğinde Medine’ye ulaşır ulaşmaz ilk icraatı Mescid- Nebevi’yi inşa etmek olmuştur. O günden itibaren bütün Müslümanlar cami merkezli bir hayat sürmüşlerdir. Hatta yeni kurulan şehirlerin merkezine cami inşa edilmiş, şehir o camiye göre şekillenmiş ve planlanmıştır. Milletimiz kurduğu her köye, yaşadığı her mahalleye bir cami inşa etmeyi ihmal etmemiş, cami ve din görevlisi hayatın her aşmasındaki önemli yerini korumuştur.

Hz. Peygamber (sav) döneminden bugüne cami ve mescitlerimiz, ibadethane olmakla birlikte; ilim merkezi (okul), gelen heyetlerin kabul edilip, resmi görüşmelerin yapıldığı ve sahabenin sohbet merkezi gibi bir çok işlevi olan bu kutsal mekanlar hayatın merkezinde yer almıştır. Cami görevlileri, sosyal hayatta insanımızın doğumundan ölümüne kadar, günlük hayatının her safhasında yer almış, topluma gerektiğinde imamlık, gerektiğinde danışmanlık, gerektiğinde rehberlik yapmış, milletimizin ihtiyaç duyduğu her alanda yanında yer almıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımız 2011 yılından itibaren her yıl hafta münasebetiyle farklı bir tema işleyerek toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflemekte, hafta içerisinde çeşitli etkinlikler ve faaliyetler icra etmektedir.

“VEFALI, TOPLUMA REHBERLİK VE ÖNDERLİK EDEN…”

Bu sebeple 2011 yılında camiler ve din görevlileri haftasında “Cami ve Çocuk”, 2012 yılında “Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet”, 2013 yılında “Cami-Kadın ve Aile”, 2014 yılında “Cami ve Gençlik”, 2015 yılında “Cami ve Namaz”, 2016 yılında “ Cami ve Kitap”, 2017 yılında “ Cami, Şehir ve Medeniyet”, 2018 yılında “Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler”, 2019 yılında “ Cami ve Hayat”, 2020 yılında “ Cami ve İlim” ana teması ekseninde çeşitli faaliyetler icra edilmiştir. Bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası “Cami, Din görevlileri ve Vefa” teması çerçevesinde kutlanmaktadır. Bu vesileyle; Camiler Ve Din Görevlileri Haftamız Kutlu Olsun. Ülkemizin en ücra köşesindeki mihrap görevlisinden yeryüzünün en uzak noktasında görev yapan din gönüllüsü kardeşlerime kadar mescit ve camilerde din hizmetlerinin en güzel şekilde deruhte edilmesi için gayret gösteren, Vefalı, topluma rehberlik ve önderlik eden, ilmi, irfanı ve yaşantısıyla örnek olan, mihrabın, minberin ve kürsünün hakkını veren bütün kardeşlerimin "1-7 Ekim Camiler Ve Din Görevlileri" Haftasını tebrik ediyor, ebediyete irtihal edenlere Cenab-ı Hak’tan rahmet niyaz ediyorum.”