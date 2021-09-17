Hacıkodal’ın ulaşım sorunu büyükşehir’le çözüldü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin kırsal mahallelerinde de ulaşım konforunu artırıyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Göksun’da gerçekleştirilen yol bakım ve onarım çalışmalarında önemli bir arter daha tamamlandı. İlçenin Adana sınırında yer alan Hacıkodal Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 12 kilometre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip arter asfalt uygulamalarıyla yenilendi. Bölgeden ilçe merkezi ve şehirlerarası ulaşım için kullanılan güzergâhın tamamlanmasının ardından, yine aynı konumda yer alan Büyükçamurlu ve Küçükçamurlu grup yolunda da çalışmalara başlandı