Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 14.01.2022, 09:42 14.01.2022, 09:51
Edinilen bilgiye göre, Adnan Demir (21) idaresindeki 46 E 5950 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.
Otomobil ve direğin büyük hasar aldığı kazada sürücüyle birlikte araçta yolcu olarak bulunan Mesut Demir (43) yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Çarpmanın etkisiyle kısa süre elektrik kesintisi yaşanan bölgede, hasar gören elektrik direği AKEDAŞ arıza ekiplerince onarılarak, enerji yeniden sağlandı.
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