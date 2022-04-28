Hafızlara mescit kazandırıldı!
Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Enver Çelebi, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu’na mescit yaptırdı.
KAHRAMANMARAŞ 28.04.2022, 15:46 28.04.2022, 18:23
Mescitte mihrap, kitaplık ve okuma köşesi buluyor. Böylelikle proje kapsamında okulun büyük eksiği olan mescit ihtiyacı karşılanmış oldu.
Mescit açılışına; TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.
Burada açıklamalarda bulunan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, birlik beraberlik mesajı verdi.
15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Memduh Kayıklık, “mescidimiz şuanda cami siluetine kavuşmuş oldu destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.
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