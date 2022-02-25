Hafta sonu kahvaltılarının gözde adresi CONTINENT Hotel

CONTİNENT Hotel Kahramanmaraş'ta eşi benzeri olmayan hizmet kalitesi ve teknolojik olanaklarıyla şehir oteli deneyimini çağdaş seviyeye taşıyor.

Bu kapsamda otelin en üst katında panoramik manzaraya sahip tekir restaurant, güney ve doğu Türkiye'nin en leziz yemeklerini ve dünya mutfağından seçme yemekleri menüsünde barındırmakta.

Rahat ve keyifli bir iç tasarıma ve 120 kişilik kapasiteye sahip restaurantta cumartesi, pazar onlarca çeşitten oluşan açık büfe kahvaltı servis ediliyor.

Konuyla ilgi değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş CONTİNENT Hotel reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Gökhan Aygün Kahramanmaraş ve bölgesinden gelen tüm misafirleri eşsiz ve keyifli bir kahvaltı için Kahramanmaraş Continent Hotel’e davet etti.