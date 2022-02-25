Hafta sonu kahvaltılarının gözde adresi CONTINENT Hotel
Uluslararası standartlarda odalar ve süit konsepti, sıra dışı hizmet ve aktiviteleri ile konaklama keyfini yeni bir seviyeye taşıyan CONTİNENT Hotel bölgenin enleri arasındaki yerini aldı.
KAHRAMANMARAŞ 25.02.2022, 15:43
CONTİNENT Hotel Kahramanmaraş'ta eşi benzeri olmayan hizmet kalitesi ve teknolojik olanaklarıyla şehir oteli deneyimini çağdaş seviyeye taşıyor.
Bu kapsamda otelin en üst katında panoramik manzaraya sahip tekir restaurant, güney ve doğu Türkiye'nin en leziz yemeklerini ve dünya mutfağından seçme yemekleri menüsünde barındırmakta.
Rahat ve keyifli bir iç tasarıma ve 120 kişilik kapasiteye sahip restaurantta cumartesi, pazar onlarca çeşitten oluşan açık büfe kahvaltı servis ediliyor.
Konuyla ilgi değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş CONTİNENT Hotel reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Gökhan Aygün Kahramanmaraş ve bölgesinden gelen tüm misafirleri eşsiz ve keyifli bir kahvaltı için Kahramanmaraş Continent Hotel’e davet etti.
Namaz Vakti 25 Şubat 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|26
|49
|3. Başakşehir
|26
|46
|4. Adana Demirspor
|26
|44
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Gaziantep FK
|26
|36
|11. Karagümrük
|26
|36
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. Arsenal
|24
|45
|6. West Ham United
|26
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|25
|40
|8. Tottenham
|24
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Crystal Palace
|26
|29
|12. Leicester City
|23
|27
|13. Aston Villa
|24
|27
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|25
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Burnley
|23
|20
|19. Watford
|25
|18
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Celta Vigo
|25
|32
|10. Osasuna
|25
|32
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|25
|15