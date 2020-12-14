Hafta sonunu evde geçirdik! 56 saatlik kısıtlama nasıl geçti?
56 saatlik kısıtlama sonrası vatandaşlar tekrardan sokağa çıktı.
KAHRAMANMARAŞ 14.12.2020, 14:58 14.12.2020, 18:47
56 saatlik kısıtlamayı evlerinde geçiren vatandaşların kimisi uyudu kimisi ise ailesiyle vakit geçirdi.
İşten güçten vakit ayıramayanlar ailesiyle vakit geçiremeyenler gökte aradıklarını yerde bulmuş gibi oldu.
Süre bu kadar uzun olunca vatandaşlar hem ailesiyle vakit geçirdi hemde 56 saat dinlendi.
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