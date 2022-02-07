Haftalık vaka haritası açıklandı! Kahramanmaraş'ta son durum
Sağlık Bakanı Koca, 22-28 Ocak tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.
KAHRAMANMARAŞ 07.02.2022, 11:15 07.02.2022, 11:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Ocak tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.
COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30 İzmir'de 961,57 oldu.
Kırklareli, 1214,42 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı. Onu, 1042,28 ile Kocaeli, 1020,01 ile Tekirdağ, 1003,30 ile Ankara izledi.
22-28 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/lSFcvzRrTi— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 7, 2022
Namaz Vakti 07 Şubat 2022
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|37
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|34
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|13. Galatasaray
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|21
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|41
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|37
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|36
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|34
|8. Adanaspor
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|32
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|22
|28
|10. Tuzlaspor
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|27
|11. Keçiörengücü
|22
|27
|12. Menemen Belediyespor
|22
|26
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|26
|14. Boluspor
|19
|24
|15. Kocaelispor
|21
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
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|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
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|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|21
|15
|19. Newcastle
|21
|15
|20. Burnley
|19
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|23
|53
|2. Sevilla
|23
|47
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Atletico Madrid
|22
|36
|6. Villarreal
|23
|35
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|22
|31
|9. Rayo Vallecano
|22
|31
|10. Celta Vigo
|23
|30
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Elche
|23
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|23
|18
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|23
|17
|20. Levante
|22
|11