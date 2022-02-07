Haftalık vaka haritası açıklandı! Kahramanmaraş'ta son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Ocak tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30 İzmir'de 961,57 oldu.

Kırklareli, 1214,42 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı. Onu, 1042,28 ile Kocaeli, 1020,01 ile Tekirdağ, 1003,30 ile Ankara izledi.