Haftalık vaka haritası açıklandı! Kahramanmaraş'ta son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.

Kırklareli 1489,20 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

Vaka yoğunluğu en çok artan iller

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle:

Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana.