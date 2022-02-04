Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, gündemi değerlendirdi!
Bir otelde gerçekleştirilen Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanlığı 12. Olağan Genel Kurulu'na katılan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, gündemi değerlendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 04.02.2022, 11:18
Öz, Asgari ücrete uygulanan yüzde 50 civarındaki artışın 12 milyon çalışanın geleceğini doğrudan ilgilendirdiğini belirterek şunları söyledi.
Öz, Döviz kurundaki artışla ve enflasyonla mücadeleye yönelik alınan kararların çalışanları büyük oranda rahatlattığını da belirtti.
Namaz Vakti 04 Şubat 2022
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