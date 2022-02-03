Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanlığına Mehmet Akif DAĞ seçildi
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, "Özellikle son dönemde ülkemizde iktidarın değiştirilmesi anlamında dış güçlerin, küresel ve kapitalist güçlerin ekonomik verilerle oynama noktasında bir çalışma yürüttüğünü hepimiz gördük, görüyoruz ve bu çalışmalar da devam ediyor." dedi.
KAHRAMANMARAŞ 03.02.2022, 17:02 03.02.2022, 17:34
Hak İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanlığı genel gerçekleştirilecek.
Bir otelde gerçekleştirilen 12. Olağan Genel Kurula Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz katıldı
Burada açıklamalarda bulunan Öz, “emekçi arkadaşlarımızla mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz.” dedi.
Yapılan genel kurulda Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanlığına Mehmet Akif dağ seçildi.
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