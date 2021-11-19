Hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
KAHRAMANMARAŞ 19.11.2021, 22:43
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.K.'nin, Karacasu Karataş Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi kaldığı evde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen U.K. cezaevine gönderildi.
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