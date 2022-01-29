Halı sahaların çatısı kar birikintisine dayanamadı
Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası oluşan yoğun kar nedeniyle 3 halı sahada maddi hasar oluştu.
KAHRAMANMARAŞ 29.01.2022, 22:25
Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde yer alan halı sahaların çatısında biriken kar, çökmelere neden oldu. Kar birikintileri nedeniyle yıkılan halı sahalarda büyük çapta maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.
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