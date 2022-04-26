Halk Eğitimi Merkezinden minik öğrencilere hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde 2017 yılında israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını ve oluşan atık maddelerin geri dönüşümünü sağlamak amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan okul öncesi oyuncakları minik öğrencilere hediye edildi.

Programlara Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürü Enver Gökşen, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Zekeriya Kahveci, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Ahmet Akküncü, Onikişubat İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri Halil Akyürek ile Dilek Konuş, Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül, Müdür Yardımcısı Ayşegül Şahiner, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Programlar ile ilgili konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Halk Eğitimi Merkezimizin yaptığı hediyeleri Menekşe Anaokulu ve Ali Sezai Efendi İlkokulumuzdaki çocuklarımıza misafirlerimiz ile birlikte takdim ettik. Çocuklarımızın sevinçlerine, mutluluklarına ortak olduk. Onların gülen yüzü bizim için mutluluk kaynağıdır. Sıfır Atık Projesi gereği kullanım dışında kalan maddelerden geri dönüşüm olarak bu oyuncaklar yapıldı. Başta Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz olmak üzere tüm emeği geçenleri kutluyorum.” dedi.

Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül ise hediye dağıtımı ile ilgili olarak şunları söyledi: “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu sıfır atık kampanyası çerçevesinde Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi’ndeki öğretmenlerimizin gözetiminde kursiyerlerin atık malzemelerden yaptığı oyuncakları Menekşe Anaokulu ve Ali Sezai Efendi İlkokulu’ndaki minik öğrencilere dağıttık. Bu kapsamda onların yüzlerinin gülmesi bizi de mutlu ediyor.”

Okul öncesi öğrencilerine hediye dağıtımının ardından programlar son buldu.