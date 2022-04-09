Halk günleri ile vatandaşların bütçelerine katkı sağlıyor

Taze ve Kaliteli ürünleri uygun fiyata vatandaşlarla buluşturan elma market birçok kampanyasıyla da Kahramanmaraş halkının ilgisi çekiyor.

Müşterisine Uygun Fiyata Meyve ve Sebze Satışlarını sürdüren ve 3 genç girişimci tarafından devir alınan elma market her hafta Cuma, cumartesi ve Pazar günülerini halk gününe dönüştürerek ekonomiye katkı sağlıyor

Yenilenen ve tazelenen yüzüyle hizmet vermeye başlayan elma market yönetim kurulu üyesi Hüseyin koyun, marketteki kampanyalardan bahsedip yakın zamanda motorlu kurye hizmeti vermeye başlayacaklarının müjdesini de verdi.