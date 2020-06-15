Halk kütüphanelerinde kontrollü sosyal hayat uygulaması başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren halk kütüphaneleri kontrollü sosyal hayat uygulaması kapsamında okuyucu kabulüne başladı.

Uygulama kapsamında kütüphanelere devam eden okuyucular önce kayıt altına alınarak her masaya bir kişinin oturması sağlanıyor.

Kullanıcıların girişte ateşi ölçülerek, il hıfzıssıhha tarafından belirlenmiş olan ateş seviyesinin üstündeki kullanıcıların kütüphane girişine izin verilmezken, maskesi olmayan okuyucular içeri alınmıyor.

Hazırlıklar Tamamlandı

Halk kütüphanelerinde okuyuculara kontrollü sosyal hayat kapsamında hizmet verilmeye başlandığını ifade eden Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu: “Kütüphanelerimizde her türlü dezenfekte çalışmalarını tamamladık. Okuyucularımıza kontrollü sosyal hayat uygulaması kapsamında hizmet veriyoruz. Kütüphanelerimize gelen tüm okuyucularımızın kurallara riayet etmeleri her şeyden önce kendi sağlıkları açısından önemlidir” diye konuştu.

Uygulamadan oldukça memnun olan okuyucular, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.