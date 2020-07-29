Halk otobüsünün altında kalan bisikletli çocuk öldü
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde halk otobüsünün altında kalan 7 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 29.07.2020, 22:48
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Elbistan’da Güneşli Mahallesi, Ahmet Karacabey Caddesi üzerinde bisikleti ile gezdiği sırada H.A.’nın kullandığı halk otobüsünün altında kalan Suriye uyruklu Omar Şehahmed ağır yaralandı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şehahmed yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Halk otobüsünün sürücüsü H.A. gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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