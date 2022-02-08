‘Korkma’ temalı Kurtuluş Haftası’nın dördüncü gününde, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde KKTC, Kırgızistan ve 10’a yakın şehirden gelen halk oyunları ekipleri yörelerine ait gösteriler sergiledi.

Vatandaşların yoğun ilgiyle takip ettiği gösteride konuşan halk oyunu ekipleri, Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesinin yıldönümü dolayısıyla sahne almaktan çok mutluyuz” ifadelerine yer verdiler.

Kahramanmaraş Kültür ve Turizm Şube Müdürü Selahattin Uğur, düzenlenen program hakkında bilgi verdi.