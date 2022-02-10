Halk Oyunları Ekiplerinden Başkan Güngör’e Ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Milli Mücadelenin 102. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden ve yurt dışından gelen halk oyunları ekiplerini misafir etti. Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen buluşmada Bergama Gümüş Efe Zeybek Topluluğu, Kastamonu Merkez Gençlik Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, K.K.T.C. Alaniçi Kadınlar Derneği Halk Dansları Topluluğu, Ulupamir Kökbörü Spor ve Halk Dansları Topluluğu ve Ankara Seymenler Kulübü oyuncuları ve temsilcileri yer aldı. Van Ulupamir (Kırgızistan) Kökbörü Spor ve Halk Dansları Topluluğu öğrencilerinden Ümmügülsüm Vatan ve Fatma Zehra İlhan kısa bir kopuz dinletisi sergiledi. Başkan Güngör, ziyaret anısına halk oyunları ekiplerine çeşitli hediyeler verdi. Halk oyunları ekipleri ise kendi yörelerine ait çeşitli hediyeleri Başkan Güngör’e takdim ettiler.

Farklı Yöreleri Tanıma İmkânı Bulduk

Kurtuluş Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında halk oyunları ekiplerini Kahramanmaraş’ta misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Güngör, “Milli Mücadelemizin 102. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında yurdumuzun çeşitli bölgelerinden ve yurt dışından halk oyunları ekiplerimizi şehrimizde misafir ediyoruz. Hemşehrilerimizin de katılımıyla çok güzel gösterilere imza attılar. Bu sayede farklı yöreleri ve o yörelerin oyunlarını tanıma fırsatı bulduk. Tüm halk oyunu ekiplerimize, temsilcilerine ve oyuncularına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.