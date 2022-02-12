Halk tören alanına akın etti, coşkuya ortak oldu!

7’den 77’ye herkesin bir araya geldiği kutlamada Kahramanmaraşlılar 102. önce yaşanan olayları tekrar yaşayarak büyük bir kutlama yaptı.



Valilik meydanında düzenlenen resmi törene çok sayıda vatandaş katıldı. Kent savunmasının simge isimlerinden Abdal Halil Ağa'nın torunları yaptıkları gösteriyle büyük beğeni kazandı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, "Korkma" temalı kısa film gösterildi.



Vali Ömer Faruk Coşkun, burada yaptığı konuşmada, Maraş'ın bağımsızlık uğruna kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla canı pahasına mücadele eden, her ferdi kahraman bir şehir olduğunu belirtti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de kadim tarihten gelen kurtuluş destanını, genç yaşlı demeden bir bütün olarak 102 yıldan beri gururla yaşadıklarını söyledi.



Programda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da konuşma yaptı.



Program, geçit töreniyle sona erdi.