Haluk Levent'ten Başkan Gürbüz'e teşekkür

Daha sonra olayın büyümesi üzerine Elbistan Belediyesi işkence yapılan eşeğe sahip çıktı.Konuyla ilgili Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile görüşen sanatçı Haluk Levent,yardımlarından dolayı teşekkür etti.