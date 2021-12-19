Hamsi fiyatları el yakıyor
Denizlerdeki su sıcaklığı istenilen seviyeye düşmedi balık fiyatları arttı.
KAHRAMANMARAŞ 19.12.2021, 15:02 19.12.2021, 18:42
Karadeniz'de sezon başında çokca avlanan ve kilosu 10 TL'den satılan hamsi, deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olmasıyla kuzeye yöneldi. Hamsi avcılığı azalırken, kilosu da son yılların en yüksek fiyatına ulaşarak 60 TL'ye kadar çıktı.
Hamsideki fiyat artışı nedeniyle vatandaşlar diğer balık çeşitlerine yöneldi
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