Hamsi tekrar karaya çıkıyor! Yasak kalkınca fiyatların düşmesi bekleniyor
Bakan Pakdemirli, Karadeniz'de bazı bölgelerde uygulanan kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat saat 00.01'den itibaren sona ereceğini bildirdi.
KAHRAMANMARAŞ 06.02.2021, 15:28 06.02.2021, 18:15
Tezgahlarda yüksek fiyatla yer alan hamsiler yarın itibariyle başlayacak olan av sonrası fiyatların düşmesi bekleniyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı yarın başlayacak olan av sonrası fiyatların düşmesini umuyoruz dedi.
15°
hafif yağmur
Namaz Vakti 06 Şubat 2021
|İmsak
|06:03
|Güneş
|07:25
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:43
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|22
|48
|2. Galatasaray
|22
|45
|3. Beşiktaş
|22
|45
|4. Alanyaspor
|23
|41
|5. Trabzonspor
|22
|39
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Karagümrük
|23
|37
|8. Gaziantep FK
|22
|35
|9. Antalyaspor
|22
|30
|10. Malatyaspor
|22
|29
|11. Göztepe
|22
|26
|12. Rizespor
|23
|26
|13. Kasımpaşa
|23
|26
|14. Sivasspor
|22
|25
|15. Konyaspor
|21
|24
|16. Başakşehir
|23
|24
|17. Kayserispor
|22
|23
|18. Erzurumspor
|22
|21
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|20
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Tuzlaspor
|20
|36
|5. Altay
|20
|35
|6. Adana Demirspor
|19
|34
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|20
|24
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|20
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|20
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|47
|2. M. United
|22
|44
|3. Leicester City
|22
|42
|4. Liverpool
|22
|40
|5. West Ham
|22
|38
|6. Chelsea
|22
|36
|7. Everton
|20
|36
|8. Aston Villa
|21
|35
|9. Tottenham
|21
|33
|10. Arsenal
|23
|31
|11. Leeds United
|21
|29
|12. Southampton
|21
|29
|13. Crystal Palace
|22
|29
|14. Wolverhampton
|22
|26
|15. Brighton
|22
|24
|16. Newcastle
|22
|22
|17. Burnley
|21
|22
|18. Fulham
|21
|14
|19. West Bromwich
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|22
|30
|9. Levante
|21
|27
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Deportivo Alaves
|22
|22
|16. Eibar
|21
|20
|17. Real Valladolid
|22
|20
|18. Osasuna
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16