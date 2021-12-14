Hanefi Mahçiçek Stadyumu yıkılıyor

Basın İlan Kurumu’nca yayınlanan ilana göre, “Mülkiyeti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi 598 ada 81 numaralı parselde bulunan Hanefi Mahçiçek Stadyumu’na ait bina enkaz satışı (Yıkım) işi 900.000,00-TL (DokuzYüzBinTürkLirası) (KDV Dahil) muhammen bedel ile 29 Aralık 2021 tarihinde ve saat 10.00’da 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır” denildi.