Hanefi Öksüz “Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” arasında
Capital Dergisi, Türkiye’nin en fazla bağış yapan, en gönlü zengin 50 iş insanını belirledi. Listede Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi Öksüz 33. Sırada yer aldı.
En fazla bağış yapan iş insanları arasında Koç Ailesi birinci sırada yer alırken ikinci sırada Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, üçüncü sırada ise Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak bulunuyor.
PANDEMİ DÖNEMİNDE BÜYÜK YARDIMLAR
Mehmet Hanefi Öksüz bir yılı aşkın süreden beri devam eden Kovid-19 Pandemi döneminde yardımlarını arttırmaya devam etti. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına 2.5 Milyon TL bağış yaparak Kahramanmaraş ve bölgesinde öncü olan Öksüz, ülkemize kazandırdığı okullar, hastaneler, taziye evlerinin yanı sıra, Mehmetçik Vakfı’na yaptığı büyük desteklerle 2020 yılı itibari ile toplamda 14 milyon lira bağış yaptı.
YARDIMLARIMIZ DEVAM EDECEK
Mehmet Hanefi Öksüz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaptığımız yatırımlar ve sağladığımız istihdamla ülkemiz ekonomisine verdiğimiz katkının yanında, Kipaş Holding olarak hayır işleri yapmak, sosyal projeler üretmek bizim en önemli önceliklerimizdendir. İhtiyaç duyulan her alanda elimizde geldiğince destek veriyoruz. Pandemi döneminde özellikle “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına verdiğimiz maddi destek dışında, sağlık ekipmanları konusunda da desteklerimiz oldu. Geçen yıllarda 8 milyon desteğimizle listede yer almıştık. Bu sene söz verdiğimiz gibi yardım miktarımızı arttırarak 14 milyon Türk Lirasına yükselttik. Yardımlarımıza inşallah devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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