Hanife Betül Tat’ın Afrika’da su kuyusu açtırma hayali gerçekleşiyor

Katıldığı kurslarda takı tasarım eğitimi alan ve elde ettiği gelirle ihtiyaç sahibi 2 öğrenciye de burs veren anne Hatice Tat, 8 yaşındaki kızı Hanife Betül'ün TRT'de izlediği bir belgeselden etkilenerek kendisine Afrika'da su kuyusu açtırma isteği üzerine yaptığı çalışmanın sonuna geldi.

Kızının hayalini gerçeğe dönüştürmek için yaptığı bilezik, küpe, bileklik, kolye ile çeşitli takıları yakın çevresinin yanı sıra, belediyenin açtığı sokak şenliklerinde ve internet üzerinden müşterilere satan anne Tat, kazandığı geliri kızı Hanife Betül'le oluşturdukları kumbarada biriktirdi.

Kumbarada su kuyusu için 7 bin 525 lira biriktiren Tat ailesi, biriktirdikleri parayı su kuyusu açılmak üzere hayır kurumuna teslim etti.

Kızının hayalini gerçekleştirebilmenin sevincini yaşadıklarını belirten Hatice Tat:”Kızım yaklaşık bir yıl önce bir televizyon kanalında su savaşları adlı belgeseli izlemiş ve Afrika’daki çocuklar için çok üzülmüştü. Bana Afrika’da su kuyusu açtırma hayalinden bahsetmişti. Bu hayalden yola çıkarak bir yıldır yaptığımız hediyelik eşyaların satışından elde ettiğimiz geliri su kuyusu açtırmak için biriktirdik. Kızımın hayalini gerçekleştirmek için biriktirdiğimiz parayı hayır kurumuna teslim ettik. İnşallah kızımın adına Afrika’da bir su kuyusu açılacak. Oradaki çocukları mutlu edebilirsek ne mutlu bize. Ben kendi çocuğumu mutlu ettim, o da başka çocukları mutlu edecek, bu yüzden çok mutluyum. Kızımdan da Allah razı olsun, bizleri güzel bir işe teşvik etti” ifadelerini kullandı.



Afrika’daki çocukların temiz suya ulaşabilmeleri için su kuyusu açtırma hayalini gerçekleştiren Hanife Betül de: Benim hayalim bir su kuyusu açmaktı. Oradaki çocukları da mutlu etmekti. Ben televizyon izlerken Afrika’daki çocukları gördüm, sonra biraz üzüldüm, çünkü onlar temiz su içemiyorlardı. Sonra ben de anneme sordum, bizde su kuyusu açtıralım mı dedim. O da olur dedi, sonra biz karar verdik, annem takılar yapıp sattı, onlardan para kazandık. Tabi ben de anneme yardım ettim. Ramazan ayında oruç tutup aileme sattım, oradan aldığım parayı da su kuyusu için kumbaraya attım. Şimdi buraya geldik, su kuyusu açtırmak için parayı teslim ettik. Şuan çok mutluyum, umarım onlarda mutlu olurlar” diye konuştu.



Küçük bir çocuğun izlediği belgesel filminden etkilenerek Afrikalı çocuklar için su kuyusu açtırma hayali kurması ve gerçekleştirmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Hayrat İnsani Yardım Kurumu temsilcisi Şener Kara da: “Bu anlamlı bağışı yapan Hanife kardeşimize ve ailesine, bu hassasiyeti kardeşimize ve neslimize aşıladıkları için teşekkür ediyorum. Dünya üzerinde birçok coğrafyada su ulaşılması zor olan önemli bir ihtiyaçtır. Bunun başında da afrika ülkeleri gelmektedir. İnşallah Afrika Kıtasında Kamerun’da Hanife kardeşimizin yaptığı bağışla 10 bin kişinin istifade edeceği su kuyusu açacağız. Kendisine ve ailesine teşekkür ediyorum, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Hayır kurumu temsilciliğince Hanife Betül’e yaptığı hayra teşekkür için plaket takdim edildi.