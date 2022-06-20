Hanifi Genç ve Fatmanur Kocaer dünyaevine girdi!
Kahramanmaraş’ın sevilen isimleri Çiğdem ve Duran Genç ailesinin oğulları Hanifi Genç ile Meral-Ferhat Kocaer ailesinin kızları Fatmanur Kocaer, düzenlenen muhteşem törenle dünya evine girdi.
KAHRAMANMARAŞ 20.06.2022, 16:52 20.06.2022, 18:52
Onikişubat İlçesinde özel bir salonda gerçekleşen törende, çiftin nikah akitlerini Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör gerçekleştirdi.
Düğün törenine, Kahramanmaraş milletvekilleri, siyasi parti başkanları, İlçe belediye başkanları, iş insanları ile çiftin yakınları katıldı.
Davetlilerin doyasıya eğlendiği törende, Alpedo ekibi tarafından yapılan dondurma şov beğeniyle izlendi.
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