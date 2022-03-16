“Hareketli Yaşamın Sağlıklı Yaşamla İlişkisi” konusunda farkındalık oluşturmak için yürüyüş gerçekleştirildi
KSÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım Programı Geriatri Öğrenci Topluluğu Tarafından “Hareketli Yaşamın Sağlıklı Yaşamla İlişkisi” konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 16.03.2022, 11:21 16.03.2022, 13:23
Gerçekleştirilen yürüyüşe KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can Üniversite Yönetimi ve öğrenciler katılım sağladı.
Demokrasi meydanında son bulan yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı.
Namaz Vakti 16 Mart 2022
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|29
|22
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|27
|22
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|29
|17
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|28
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|40
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