Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinden anlamlı ziyaret
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Anneler Gününde şehit annelerini unutmadı.
KAHRAMANMARAŞ 09.05.2021, 14:38
Dernek üyelerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da şehit annelerini unutmayan isimlerden biri oldu.
Bu özel günde şehit annelerini ziyaret eden dernek üyeleri ve İl Müdürü Mutlu Kaya çiçek takdim ederek çeşitli hediyeler verdi.
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