Hartlap ‘Ökkeş Çelik’ bıçakçılıkta yoğun kurban bayramı mesaisi!
Kahramanmaraş’ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurulan bıçak bileme tezgahları ve bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 29.07.2020, 17:33
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Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı hazırlıklarını yapan vatandaşlar, bıçaklarını keskinleştirmek için bileyicilerin yolunu tuttu. Kurban kesecek vatandaşların akın ettiği bıçak bileyicileri bayram öncesinde mesai yaparak, gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.
Demirciler çarşısında bulunan bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor.
Bıçaklarını getirenler dükkanlara teslim edip sıraya konularak, bıçaklarının bilenmesini bekliyor. Bilenen bıçaklar paketlenerek sahiplerine teslim ediliyor.
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