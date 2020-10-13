Harvey Burger 7. Şubesini Kahramanmaraş’ta açtı!

Burger'ın en güzel haliyle karşınıza çıkalım, burger sanatının adını koyalım mottosuyla İstanbul Beşiktaş’ta doğan Harvey Burger 7. Şubesini Kahramanmaraş’a kazandırdı.

Usta ellerin marifetinden çıkmış, kendine özgü sosları ile tadından çok verdiği keyifle kendine bağlayan bir burger.

Harvey Burger işini severek yapanlarla çalışan sadece burger’ın kendisi değil, yanındakilerle beraber bir bütünlük sağlayarak müşterilere keyif alacakları her şeyi beraber sunuyor.

Burada bir açıklama yapan Harvey Burger kurucusu Bülent Kalemkuş gerçek steak burgeri Türkiye ve Anadolu’nun çeşitli illerine kazandırmayı amaçladıklarına dikkat çekti.

Harvey Burger İşletmecisi Hakan Aktaş Kahramanmaraş’a iyi bir burger yedirmeyi hedeflediklerini söyledi.