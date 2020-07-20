Hasancıklı-Kavlaklı bölgesindeki altyapı deplase çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Hasancıklı Mahallesinde bulunan organize sanayi kavşağındaki kavşak düzenleme çalışmaları sırasında bölgedeki içme suyu ve kanalizasyon altyapılarının zarar görmemesi için KASKİ Genel Müdürlüğünce Karayolları ile koordineli şekilde hareket edilerek mevcut içme suyu kanalizasyon altyapısı deplase edildi.

Bölgede yer alan çalışmalar kapsamında yaklaşık 2000 metre içme suyu hattı ile 1000 m kanalizasyon hattı deplase edilerek yenilendi.