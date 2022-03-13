Hasırcıoğlu AVM bu özel günde 88 ürünü müşterilerini ücretsiz bir şekilde hediye etti
Akdeniz’in elden taksitli en büyük düğün paketçisi olan Hasırcıoğlu AVM halktan kazandığını yine halka dağıtmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 13.03.2022, 16:27 13.03.2022, 17:56
Bu anlamda Hasırcıoğlu AVM Dörtyol Şubesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel Deniz Toprak konseri verildi.
Yoğun katılımın sağlandığı konserde Hasırcıoğlu AVM Ayrıca kadınlar gününe özel birde dev çekiliş düzenledi.
Çekiliş kapsamında 88 ürünü müşterilerini ücretsiz bir şekilde hediye etti.
Namaz Vakti 14 Mart 2022
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|27
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|27
|45
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|27
|44
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|26
|39
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|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
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|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|28
|66
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|26
|51
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Wolverhampton Wanderers
|29
|46
|8. Tottenham
|27
|45
|9. Aston Villa
|28
|36
|10. Southampton
|29
|35
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|28
|33
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|28
|33
|14. Newcastle
|28
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|29
|26
|17. Everton
|26
|22
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Barcelona
|27
|51
|4. Atletico Madrid
|28
|51
|5. Real Betis
|28
|49
|6. Real Sociedad
|28
|47
|7. Villarreal
|28
|45
|8. Athletic Bilbao
|28
|40
|9. Valencia
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|35
|11. Osasuna
|28
|35
|12. Espanyol
|28
|33
|13. Rayo Vallecano
|27
|32
|14. Elche
|28
|32
|15. Getafe
|28
|28
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|27
|26
|17. Granada
|28
|25
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|28
|22
|20. Levante
|28
|19