Binlerce ürünü ödeme kolaylığıyla müşterilerinin beğenisine sunan Hasırcıoğlu AVM, Elbistan şubesi açmak için tüm hazırlıklarını tamamladı

Kaliteli hizmet anlayışı, müşteri memnuniyeti önceliğiyle her geçen gün büyümeye devam eden Hasırcıoğlu Avm, 24 Temmuz’da açacağı Elbistan şubesinde birbirinden özel hediyeleri ve sanatçı Mustafa ceceli’yi Kahramanmaraşlı vatandaşlarla buluşturacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan hasırcıoğlu avm kurucu başkanı Mehmet hasırcı, tüm Kahramanmaraş halkını açılışa davet etti.