Hasırcıoğlu AVM, Elbistan şubesi açmak için tüm hazırlıklarını tamamladı
Kahramanmaraş ve bölge halkına cazip fiyatlar ve geniş ürün yelpazesiyle hizmet veren Hasırcıoğlu AVM, Elbistan şubesini açmak için gün sayıyor.
KAHRAMANMARAŞ 21.07.2022, 16:03 21.07.2022, 17:21
Binlerce ürünü ödeme kolaylığıyla müşterilerinin beğenisine sunan Hasırcıoğlu AVM, Elbistan şubesi açmak için tüm hazırlıklarını tamamladı
Kaliteli hizmet anlayışı, müşteri memnuniyeti önceliğiyle her geçen gün büyümeye devam eden Hasırcıoğlu Avm, 24 Temmuz’da açacağı Elbistan şubesinde birbirinden özel hediyeleri ve sanatçı Mustafa ceceli’yi Kahramanmaraşlı vatandaşlarla buluşturacak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan hasırcıoğlu avm kurucu başkanı Mehmet hasırcı, tüm Kahramanmaraş halkını açılışa davet etti.
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