Hasırcıoğlu AVM, Pazarcık şubesini muhteşem bir konserle açtı!

Ünlü sanatçı Sevcan Orhan konserinin yanı sıra büyük çekilişlerle birbirinden güzel hediyelerin, sahibini bulduğu açılış etkinliklerine vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Akdeniz’in elden taksitli en büyük düğün paketçisi olan Hasırcıoğlu AVM 1996 yılından beri sektördeki hizmetini sürdürürken, yılların tecrübesi ve gelişen teknolojiye uyumu ile en çok tercih edilen AVM olarak dikkat çekiyor.

Hasırcıoğlu AVM Pazarcık Şube Müdürü Esra Yılmaz, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada yeni şubenin Pazarcık halkı için güzel bir fırsat olduğunu söyledi.

Hasırcıoğlu AVM Yönetim Kurulu Başkanı Adil Hasırcı ise hizmetin vatandaşların ayağına kadar götürüldüğü belirtti.

Hasırcıoğlu AVM Kurucu Başkanı Mehmet Hasırcı da, Pazarcık halkına hizmet etmek istediklerini söyledi.

İlçeye yapılan yatırım dolayısıyla Hasırcıoğlu AVM’ye teşekkür eden Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan yatırımcıları ilçeye davet etti.