Hasırcıoğlu AVM Türkoğlu Şubesi’nin yıldönümü!

Binlerce ürünü ödeme kolaylığıyla müşterilerinin beğenisine sunan Hasırcıoğlu AVM Türkoğlu şubesi, büyük çekilişlere ve Deniz Toprak konserine hazırlanıyor.

KAHRAMANMARAŞ 11.08.2021, 14:40 11.08.2021, 14:53
Hasırcıoğlu AVM Türkoğlu Şubesi’nin yıldönümü!

Kahramanmaraş’ta 28 yıldır alışveriş sektöründe kaliteli hizmetiyle Müşterilerin Tercih Ettiği Hasırcıoğlu Avm, Türkoğlu Şubesi’nin yıldönümüne özel tüm ürünlerde, indirim ve ödeme kolaylığıyla vatandaşları bekliyor.

Kaliteli hizmet anlayışı, müşteri memnuniyeti önceliğiyle her geçen gün büyümeye devam eden Hasırcıoğlu Avm, büyük gün 14 Ağustos’ta birbirinden özel hediyeleri ve sanatçı Deniz Toprak’ı Kahramanmaraşlı vatandaşlarla buluşturuyor.

Hasırcıoğlu AVM Kurucu Başkanı Mehmet Hasırcı, Cumartesi günü yapılacak olan büyük çekiliş hakkında Aksu Haber'e açıklamada bulundu.

#Hasırcıoğlu AVM Türkoğlu Şubesi #Hasırcıoğlu AVM
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