Hasırcıoğlu Avm’den “Büyük Değişim Kampanyası”
Kahramanmaraş ve bölge halkına cazip fiyatlar ve geniş ürün yelpazesiyle hizmet veren Hasırcıoğlu AVM, değişim kampanyası başlattı
KAHRAMANMARAŞ 19.02.2022, 14:17 19.02.2022, 14:24
Binlerce ürünü ödeme kolaylığıyla müşterilerinin beğenisine sunan Hasırcıoğlu AVM, kampanyalarına devam ediyor.
“Büyük Değişim Kampanyası’ sloganıyla başlatılan yeni uygulama ile vatandaşlar ikinci el eşyalarını verip, kolaylıkla ödeyebilecekleri fiyatlarla yeni ürün sahibi olacak.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Hasırcıoğlu Avm Tekerek Şube Müdürü Aysun Soğancıoğlu, mağazalarımızda başlatılan kampanya ve ödeme kolaylıklarından yararlanmak isteyen herkesi şubelerimize bekliyoruz” dedi.
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