Hasırcıoğlu AVM’den Kurban Bayramı’na özel kaçırılmayacak fırsatlar
Kahramanmaraş’ta alışveriş sektöründe kaliteli hizmetiyle müşterilerin tercih ettiği Hasırcıoğlu Avm’de bayram indirimleri yoğun ilgi görüyor.
KAHRAMANMARAŞ 07.07.2022, 16:00
Binlerce ürün ile müşterilerine geniş bir alış veriş yelpazesi sunan Hasırcıoğlu Avm, kaliteli hizmet anlayışı, müşteri memnuniyeti önceliğiyle her geçen gün büyümeye devam ediyor.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala derin dondurucudan et makinelerine birçok ürünlerde özel kampanya ve indirimleriyle Hasırcıoğlu Avm vatandaşları bekliyor.
Namaz Vakti 07 Temmuz 2022
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|51
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|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
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|36
|49
|11. Denizlispor
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|49
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|36
|48
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|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
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|36
|38
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|12
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|O
|P
|1. M.City
|38
|93
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|38
|92
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|38
|74
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|38
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|38
|69
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|38
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|38
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|38
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|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
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|38
|48
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|38
|47
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|38
|46
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|38
|42
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|42
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|38
|39
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|38
|39
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|38
|39
|18. Granada
|38
|38
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|38
|35
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|38
|31