Hasırcıoğlu AVM’den Kurban Bayramı’na özel kaçırılmayacak fırsatlar

Binlerce ürün ile müşterilerine geniş bir alış veriş yelpazesi sunan Hasırcıoğlu Avm, kaliteli hizmet anlayışı, müşteri memnuniyeti önceliğiyle her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala derin dondurucudan et makinelerine birçok ürünlerde özel kampanya ve indirimleriyle Hasırcıoğlu Avm vatandaşları bekliyor.