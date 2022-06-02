Hasırcıoğlu AVM’den yepyeni bir kampanya!

Bu anlamda Kahramanmaraş ve bölge halkına cazip fiyatlar ve geniş ürün yelpazesiyle hizmet veren Hasırcıoğlu Avm, “Şimdi Al 2023’te Öde” kampanyası başlattı.

Konuyla İlgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Hasırcıoğlu Avm Tekerek Şube Müdürü Aysun Soğancıoğlu, mağazalarda başlatılan kampanya ve ödeme kolaylıkları hakkında bilgiler vererek yararlanmak isteyen herkesi şubelerine davet etti.